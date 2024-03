Referendum per il Comune unico. La petizione si ferma a Migliana

Nuova opportunità per chi domani si trova dalle parti di Migliana per poter firmare per chiedere il referendum per il comune unico: il comitato promotore sarà alla Misericordia di Migliana dalle 10 alle 13 per spiegare a chi volesse approfondire quali sono i vantaggi della fusione fra i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo e per la raccolta firme. Possono firmare soltanto i residenti dei tre Comuni valbisentini e possono farlo tutti i giorni recandosi presso uno qualsiasi dei tre municipi, a prescindere dal Comune di residenza, negli orari in cui è aperta la segreteria. La raccolta firme, iniziata con l’arrivo dei moduli inviati dalla Regione, andrà avanti ancora per circa 5 mesi, dopodiché, se le firme ottenute saranno sufficienti, si andrà alle urne dove i cittadini potranno votare per il sì o per il no alla fusione. Proseguono anche gli incontri informativi sul territorio e la raccolta firme ogni fine settimana sia a Vernio che a Vaiano (alla Coop e al mercato del sabato). Chi vuole saperne di più può consultare la pagina Fb "Comune Unico Valbisenzio".