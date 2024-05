Recupero energia elettrica. Ingegnere per azienda

1 INGEGNERE

Una ditta pratese sta cercando ancora un ingegnere elettronico. La risorsa si occuperà di disegnare e progettare le parti elettriche ed elettroniche di sistemi e impianti di recupero dell’energia elettrica. Richieste laurea triennale in ingegneria elettronica e conoscenza di Solidworks e software di progettazione similari. Preferibile esperienza nella lettura del disegno elettrico. Orario di lavoro "full time" con la possibilità di lavorare in smart working, si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.:PO-224646)