Gli scali toscani cercano personale

Nuove opportunità di lavoro negli scali toscani di Firenze e Pisa. A Firenze sono aperte le preselezioni, a cura dei centri per l’impiego, per 30 nuove risorse da inserire in tre diversi profili professionali. I candidati ritenuti idonei saranno poi convocati per un colloquio, che si terrà il 2 giugno a Firenze, direttamente con l’azienda.

In dettaglio, si cercano 10 operatori per attività di carico e scarico merci, movimentazione bagagli e trasporto passeggeri. Sono richiesti: diploma di scuola superiore e disponibilità al lavoro su turni h24, compresi festivi e notturni. Altri 10 posti sono riservati a impiegati addetti alle attività di rampa, incaricati del coordinamento delle operazioni di imbarco e del controllo dei tempi dei lavori sotto bordo: per questa figura sono richiesti diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza della lingua inglese parlata, competenze informatiche e patente B. Infine, si cercano 10 addetti al check-in aeroportuale. Anche in questo caso sono richieste buone competenze linguistiche e informatiche, oltre al diploma.

Per tutte le posizioni è previsto un contratto di 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi e due di riposo, inizialmente a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di stabilizzazione. Le candidature devono essere inviate entro il 19 maggio 2025 tramite il portale regionale lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

Per quanto riguarda lo scalo di Pisa, diverse offerte, facilmente reperibili online, arrivano da varie agenzie di lavoro. In alternativa, è possibile inviare il curriculum sul sito di Toscana Aeroporti all’indirizzo: www.toscana-aeroporti.com/home/azienda/risorse-umane/lavora-con-noi.html.