Razzia di cosmetici in farmacia. Il colpo in mezzo ai clienti in fila

Sono entrati con due grossi sacchi e hanno cominciato a "fare la spesa" in mezzo a diversi clienti che erano in attesa del proprio turno. Il furto, davvero singolare, è stato messo a segno alla farmacia comunale 2 di Fornacelle, in via Montalese a Montemurlo, intorno alle 17 di ieri. I due balordi, giovani di aspetto e con tutta probabilità stranieri, hanno agito a volto scoperto, come se nulla fosse. Una delle farmaciste ha provato a fermarli ma loro sono andati dritti per la loro strada continuando a fare incetta di prodotti, soprattutto cosmetici, che si trovavano sugli scaffali infischiandosene della presenza dei clienti in coda che, sbalorditi, guardavano i due buttare le scatole dei cosmetici nei sacchi.

"Non ci hanno rivolto nessuna minaccia – racconta una delle farmaciste presenti al momento del furto – Abbiamo visto due persone entrare con dei sacchi e andare verso gli scaffali dei cosmetici. Come se nulla fosse li hanno riempiti. Non si sono fermati di fronte a nulla: la farmacia era piena di gente in quel momento. Una mia collega è andata verso di loro e ha provato a fermarli ma loro hanno continuato imperterriti. Poi se ne sono andati. Non hanno avuto paura di nulla e hanno agito a volto scoperto". La farmacista ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri che sono arrivati in pochi istanti.

La farmacia è dotata di telecamere: le immagini saranno acquisite dai carabinieri per risalire all’identità dei ladri. "Sapevano cosa volevano, avevano programmato tutto – ha concluso la farmacista sconsolata – I carabinieri visioneranno le immagini. Noi speriamo che li rintraccino anche perché erano a volto scoperto".

L.N.