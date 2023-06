Rapinò due farmacie In manette 40enne

E’ finito in carcere su esecuzione della misura cautelare disposta dal gip Malerba perché ritenuto l’autore di due rapine andate in scena in altrettante farmacie tra dicembre e gennaio scorso. L’uomo è un pregiudicato italiano di 40 anni, residente in città ma di fatto senza fissa dimora; il reato contestato è di rapina aggravata. La misura cautelare gli è stata notificata dalla polizia di Stato nella mattinata di ieri. Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dalla Squadra Mobile pratese, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del quarantenne, tra cui il ’modus operandi’ con cui aveva messo a segno i due colpi. L’uomo è ritenuto

responsabile della rapina del 5 gennaio scorso alla farmacia Etrusca, e di quella commessa il 29 dicembre 2022 alla farmacia di Narnali, entrambi in via Pistoiese. L’uomo, travisato, aveva rapinato le farmacie dell’incasso giornaliero, circa 1.000 euro in tutti e due i casi, intimidendo titolari, dipendenti e clienti con minacce di morte, armato di un’arma da taglio per poi fuggire con una moto.