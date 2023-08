Rapinato dello smartphone a Bologna, lo ritrova a Prato

Prato, 18 agosto 2023 – Grazie alla geolocalizzazione è riuscito a ritrovare il suo smartphone, che gli era stato portato via durante una rapina il giorno precedente a una stazione di autobus a Bologna. Solo che il telefono… risultava a Prato, in via Valdingole e Fossetto, non lontano dall’ospedale. Così padre e figlio, quest’ultimo vittima della rapina, hanno chiamato la polizia pratese che ha trovato lo smartphone in possesso di un 21enne tunisino domiciliato a Modena, ma di fatto senza fissa dimora, che si era sistemato in uno stabile abbandonato. Il 21enne è stato denunciato per rapina.