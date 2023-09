Rapinato del Rolex in pieno giorno. Avvocato aggredito da due balordi

Prato, 10 settembre 2023 – Tornano a colpire in pieno giorno i rapinatori, attirati dal fascino e dal valore di un orologio Rolex. E’ successo ieri nel primissimo pomeriggio del sabato dopo la festa della città: a finire nel mirino di una coppia di rapinatori è stato un avvocato pratese, che era nelle vicinanze del suo studio in via Ferrucci.

Il professionista, a quanto pare, stava tornando in ufficio per prendere delle carte, quando è stato affiancato da due persone che hanno manifestato subito l’intenzione di strappargli dal polso il prezioso orologio.

I due hanno spintonato l’uomo e lo hanno colpito a pugni e alla fine sono riusciti nel loro intento. Via con il bottino.

I due, probabilmente giovani nordafricani – uno indossava un cappello di paglia e uno un cappellino bianco – sono poi fuggiti in direzione del centro cittadino. L’azione che si è svolta nel giro di pochi attimi. I due rapinatori poi sono scappati a piedi, senza lasciare tracce.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia Radiomobile del comando provinciale dei carabinieri.

E’ stata raccolta la testimonianza della vittima della rapina nella speranza di rintracciare qualche indizio utile ad individuare i malviventi.

Intanto i carabinieri hanno battuto tutte le vie di fuga e le strade che i rapinatori possono aver percorso per allontanarsi dal luogo dell’aggressione. Gli investigatori dell’Arma analizzeranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella speranza di individuare la coppia di balordi.

Nei mesi scorsi si sono moltiplicati episodi simili, messi a segno principalmente, se non esclusivamente, ai danni di cinesi. L’ultimo caso risale a qualche giorno prima di Ferragosto, quando un cinese 25enne, residente a Seano, frazione di Carmignano, è stato aggredito da due persone e derubato di un orologio molto costoso, mentre stava rincasando alle due di notte.

A questo si aggiungono altri fatti analoghi: nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, un cinese è stato circondato da tre balordi a volto coperto che lo hanno atteso davanti al portone di casa in via Montalese, a Montemurlo, per rapinarlo del Rolex e soldi in contanti. Un episodio fotocopia sarebbe andato poi in scena un paio di giorni dopo a Poggio a Caiano, quando una coppia di orientali è finita sotto le grinfie di trequattro malviventi: marito e moglie furono rapinati di denaro e di un Rolex.

