Picchiato e rapinato mentre rincasa. Finisce all’ospedale

Prato, 13 agosto 2023 – C’è una banda che sta imperversando nelle notti di Prato e provincia con il principale obiettivo di rapinare soprattutto cinesi facoltosi di orologi pregiati e costosi di varie marche. La tecnica utilizzata è sempre la stessa e anche nella notte tra venerdì e sabato si è replicato a Seano, frazione di Carmignano.

Erano circa le due di notte quando un cinese di 25 anni, mentre stava rincasando in via Casorati, è stato avvicinato da due persone che lo hanno aggredito senza proferire parola. Lo hanno picchiato a mani nude per strappargli dal polso un orologio molto costoso e derubarlo anche di soldi in contanti, circa 300 euro.

Poi i due banditi sono fuggiti, lasciando a terra l’orientale che ha avuto bisogno di cure mediche. L’allarme è stato lanciato dai familiari. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano, dove è stato trattenuto in osservazione per le lesioni riportate al volto a seguito del pestaggio per rapinarlo.

Sul luogo della rapina in via Casorati sono intervenuti i carabinieri per ascoltare la vittima ed eventuali testimoni e trovare quanti più indizi possibili per ricostruire il fattaccio e risalire agli autori.

Negli ultimi mesi e, diciamo pure, settimane episodi del genere si stanno replicando con una certa frequenza. Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio, un cinese è stato circondato da tre balordi a volto coperto che lo hanno atteso al portone di casa in via Montalese, a Montemurlo, per rapinarlo del Rolex e soldi in contanti.

Un episodio fotocopia è andato in scena un paio di giorni dopo a Poggio a Caiano, quando una coppia di orientali è finita sotto le grinfie di tre-quattro malviventi. Marito e moglie sono stati circondati dalla manciata di malviventi che, senza dire niente, hanno strattonato la moglie per rapinarla della borsa contenente denaro.

La donna ha provato ad opporre resistenza, ma alla fine ha dovuto cedere ed è caduta a terra. I rapinatori, poi, non si sono lasciati scappare il pregiato Rolex al polso del marito: glielo hanno sfilato dal braccio e sono fuggiti. Infine, sempre nei comuni medicei, tra sabato e domenica scorsi, a Seano, una coppia di orientali è stata rapinata del cellulare e l’uomo è stato scaraventato a terra. Un episodio, quest’ultimo, che ha fatto emergere anche il furto di quattro automobili avvenuto in zona Ficarello.

