Offrono un passaggio, poi le botte e la rapina. Due arresti

Prato, 21 agosto 2024 – La rapina è andata in scena in provincia di Verona, gli arresti a Prato. Nel pomeriggio di martedì la polizia di Prato ha arrestato due pakistani di 22 e 30 anni dimoranti a Prato ritenuti responsabili di una rapina a mano armata commessa nel comune di Povigliano Veronese nella notte tra il 19 e il 20 agosto.

I due sono accusati di aver commesso la rapina insieme ad altri tre connazionali (al momento ignoti) ai danni di quattro cittadini dello Sri Lanka, dimoranti nella provincia di Verona.

Le vittime, adescate da uno degli autori della rapina che simulava l’offerta di un passaggio in auto alla volta della stazione di Bussolengo, sono state invece portate in una zona isolata di Povigliano Veronese, dove altri quattro uomini, tutti poi risultati di nazionalità pakistana, li attendevano, armati di mazze da baseball e coltelli. Picchiati e derubati, sono stati lasciati lì mentre i rapinatori sono scappati come riscontrato dall’intervento dei carabinieri di Villafranca.

Uno dei cingalesi rapinati in seguito raggiungeva Prato contattando il 112 e fornendo una prima descrizione di quanto patito ore prima, utile ad avviare subito l’indagine. La Squadra Mobile ha individuato l’auto utilizzata per compiere la rapina e successivamente l’abitazione dove si erano portati due rapinatori, trovati all’interno, nel quartiere del Soccorso. E’ stata trovata gran parte della refurtiva sottratta la notte precedente alle vittime, consistente in borse, cellulari, documenti e denaro contante. I due arrestati sono stati portati alla Dogaia.