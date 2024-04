Fine Ramadan, preghiera all’alba in quattro giardini della città

Prato, 8 aprile 2024 – Martedì mattina 9 aprile all'alba (6.30) le comunità islamiche della città si ritroveranno per la preghiera e i festeggiamenti di fine Ramadam, il periodo sacro per il Corano in cui si osserva il digiuno dal sorgere del sole al tramonto.

L'associazione La Speranza, gestori della moschea di piazza del Mercato nuovo, organizza il ritrovo ai giardini di via Ferraris alle Badie; il centro culturale islamico del vicolo dei Gherardacci ai giardini del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo) a Grignano; l'associazione APS Bangladesh al parco Guado Sud a Maliseti e l'associazione Faizane Ishqe Rasool ai giardini di via Colombo.