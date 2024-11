Raid di vandali sulle auto. Finestrini spaccati e danni

Ancora una raffica di finestrini spaccati nei pressi del centro storico nella notte fra domenica e lunedì. E’ stato un risveglio amaro per molti residenti: quando sono andati a riprendere le proprie auto hanno trovato i finestrini rotti e tutto messo a soqquadro all’interno delle macchine. Per cosa poi? Come sempre per rubare i pochi spiccioli che i proprietari lasciano entro le auto. Sono più i danni da pagare e le grane da affrontare che il reale valore del bottino portato via dai vandali.

Questa volta a essere prese di mira sono state le macchine in sosta nella zona del parcheggio del Ponzaglio, in via Protche e viale Galilei.

"Da tempo vengono commessi atti vandalici alle macchine: finestrini rotti, furto di pochi spiccioli, danni ai sedili, tutta la macchina messa sottosopra – dice amareggiata una lettrice –. Personalmente, noi abbiamo subito ben 3 volte danni alla macchina. Vorrei mettere a conoscenza di questa situazione la pubblica amministrazione e chi di dovere in modo che vengano effettuati i debiti controlli e attuate politiche adeguate a gestire questa situazione che sta diventando molto pensante, sia economicamente che psicologicamente. Siamo veramente stanchi". E poi l’appello accorato: "Per favore, aiutateci, lo chiedo con le lacrime agli occhi. Abbiamo bisogno di aiuto, urgentemente. Così non si può andare avanti". Nella stessa notte, nel frattempo, i ladri sono entrati per l’ennesima volta da "Farid" in via Reggiana. I balordi hanno forzato la porta di ingresso e hanno arraffato il fondo cassa. Anche in questo caso si tratta di pochi spiccioli rispetto ai danni subito al locale.