Ragazzi, in Riserva si sta già organizzando l’estate

E’ già tempo di pensare all’estate per chi ha ragazzi fino ai 15 anni, grazie alle proposte che arrivano dalla Riserva Naturale Acquerino Cantagallo per i campi estivi che inizieranno al termine dell’anno scolastico. Sono infatti aperte le preiscrizioni alle offerte di Legambiente, che gestisce il Rifugio Le Cave, e dell’associazione Passione Natura Biobiettivi, che gestisce Cascina di Spedaletto. Le proposte di Cave sono per tre settimane, con gruppi suddivisi per fascia d’età: da domenica 18 giugno a sabato 24, per bambini da 8 a 11 anni; da domenica 25 giugno a sabato 1 luglio, per ragazzi da 10 a 12 anni; da domenica 2 luglio a sabato 8, riservato a ragazzi da 12 a 15 anni. Le preiscrizioni saranno aperte fino al 7 aprile, per informazioni: 328 9039150 o [email protected] Partiranno il 19 giugno i campi estivi a Cascina di Spedaletto, dall’altra parte della Riserva rispetto a Cave. L’esperienza, riservata a ragazzi da 7 a 13 anni, prevede 5 giorni ricchi di escursioni, laboratori, orienteering e giochi, fino al 21 luglio. Dal 10 al 14, poi, per i più avventurosi, le guide che gestiscono il Centro Visite di Spedaletto propongono un campo estivo itinerante. Per informazioni e per iscrizioni: 338 3037439 (Enrico), 344 1044767 (Cinzia), [email protected]