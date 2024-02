Ragazzi, fatevi avanti. Volontari per scelta con il servizio civile. La mappa dei posti

Trascorrere un anno in una associazione di volontariato oppure all’interno dell’ospedale e acquisire anche una formazione specifica. E’ il servizio civile universale che quest’anno a Prato offre tanti posti per i giovani fra i 18 e i 28 anni e la scadenza, per la presentazione delle domande, è fissata per il 15 febbraio. Ecco una mappa delle disponibilità a Prato e provincia. La Misericordia di Prato ha messo a disposizione 120 posti distribuiti fra la sede e 18 confraternite. Il servizio offrirà l’occasione di imparare cose nuove, utili anche per il proprio futuro lavorativo, fare nuove amicizie, aiutare le persone più deboli che hanno bisogno di assistenza e costruirsi le basi di una propria autonomia economica. Le sezioni con i posti disponibili sono: Cafaggio, Capalle, Chiesanuova, Migliana, Vernio, Vaiano, Capezzana, Castelnuovo-Fontanelle, Grignano, Iolo, Mezzana, Seano, Calenzano, Galciana, Oste e Montemurlo. Informazioni 0574.609742 o all’indirizzo [email protected].

La Pubblica Assistenza L’Avvenire ha ulteriori 19 posti per il progetto "Assistenza e Soccorso" (settore sanitario) e 1 posto per il progetto "Io non Rischio" (Protezione Civile). Per informazioni contattare il 339 6675058 (anche WhatsApp) oppure inviare una e-mail a [email protected]. Alla Misericordia di Poggio a Caiano ci sono 8 posti, per informazioni scrivere a [email protected]. Alla Croce d’Oro di Prato (331.2706310) ci sono tre posti e due alla Prato Sud (0574.1594633).

L’azienda Usl Toscana Centro cerca 39 operatori per il progetto "L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura" e ad oggi sono state presentate 19 domande. Per chi fosse interessato: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/570-servizio-civile/34470-servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2. Ricordiamo che 10 posti sono riservati ai "giovani con minori opportunità". I giovani saranno impiegati nei pronto soccorsi degli ospedali dell’azienda e fra questi c’è il Santo Stefano. Quest’ultima è un’opportunità per i giovani per fare un’esperienza diretta all’interno del servizio sanitario della Toscana che prevede, una volta superata l’apposita selezione, anche lo svolgimento obbligatorio della formazione generale e specifica prevista dal progetto. Per altre informazioni: 055.6937740-7552, per Prato riferirsi a Cinzia Papi 0574.807104. Il servizio civile universale eroga un assegno mensile pari a 507,30 euro, ha una durata di 12 mesi, è svolto per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.

M. Serena Quercioli