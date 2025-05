Ecco la Camerata. Il gran finale al Politeama

Da ricordare domani sera alle 21 Politeama l’ultimo concerto della stagione della Camerata. Sul palco l’organico delle grandi occasioni per la nostra orchestra sotto la guida di Jonathan Webb e come solista ospite il talentuoso pianista di origini siciliane Giuseppe Guarrera. In programma nella prima parte della serata ci sarà la Quarta sinfonia di Sibelius, composta fra il 1909 e il 1911 e percorsa dalle sensazioni scaturite da un’escursione nei paesaggi estremi di Koli, la montagna della Karelia. E’ la più audace e sperimentale fra le sette sinfonie del musicista finlandese e la sua composizione si protrasse per quasi due anni, fra molte interruzioni e altrettanti dubbi, ripensamenti e cambiamenti di rotta. Di particolare bellezza il secondo movimento, una pagina intensamente dolorosa che può essere considerata uno dei vertici dell’arte di Sibelius, che volle fosse eseguita ai suoi funerali.

Nella seconda parte del concerto due magnifiche partiture russe: il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Šostakovič è un ulteriore omaggio al compositore nel 50° anniversario dalla morte e la celebre Ouverture da Romeo e Giulietta di Čajkovskij. Il concerto n. 2 è uno dei lavori più teneri e affettuosi di Šostakovič, composto nel 1957 per il figlio Maxim diciannovenne, che ne fu anche il primo interprete. L’andante centrale, con la sua disarmante e casta poesia, calza a pennello alla sensibilità di Giuseppe Guarrera. Infine, chiuderà il concerto la musica di Čajkovskij ispirata ai due amanti resi immortali dai versi di Shakespeare, che sigillerà in modo appassionato la stagione.

Come da consuetudine, alle 18.45 al ridotto del Politeama ci sarà l’incontro introduttivo del direttore artistico della Camerata Alberto Batisti: l’ingresso è libero per chiunque voglia immergersi nel programma della serata. Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto: 25 euro platea (ridotto 20) e 15 galleria (ridotto 15), ingresso a 10 euro per under 30 e a 5 euro per under 18. Si possono acquistare in teatro o attraverso i circuiti Boxoffice e Ticketone.