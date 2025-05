Frana a Le Coste, ripartono i lavori. Le modifiche alla viabilità sulla 325

Provincia e Comune di Vaiano annunciano l’inizio di alcuni lavori stradali, che prevedono deviazione della circolazione e traffico a senso unico alternato. Il cantiere principale è quello sulla Sr 325 a Le Coste, dove la ditta incaricata è impegnata nella terza fase di messa in sicurezza del versante da dove si era staccata la frana nel marzo del 2024. "A partire da giovedì 8 maggio – spiega una nota della Provincia, che sottolinea che le modifiche alla viabilità sono state disposte in stretto raccordo con il Comune di Vaiano - nei giorni feriali dal lunedì al sabato, sarà istituito il senso unico alternato con restringimento della carreggiata nelle fasce orarie 9-12 e 15-17. La circolazione sarà regolata da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma comunque non oltre i 10 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso. La sospensione temporanea della circolazione in orario notturno, invece, dalle ore 21 alla mezzanotte, sarà effettuata per il tempo strettamente necessario alla rimozione dei geoblock. Sarà comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso e pronto intervento; ogni 10-15 minuti saranno inoltre effettuate aperture per tutti i veicoli per permettere il deflusso del traffico in senso unico alternato".

L’intervento, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di giugno, prevede l’installazione di barriere paramassi alla base del versante, la rimozione dei geoblock, la posa di barriere di sicurezza stradali ed il rifacimento del manto stradale.

Lavori anche su via di Faltugnano. A comunicarlo è il Comune di Vaiano: i lavori da oggi al 10 maggio, in un tratto di circa 200 metri di via di Faltugnano, a partire dall’intersezione con via Ombrone in direzione Faltugnano. Prevista la chiusura completa al traffico del tratto interessato nelle seguenti fasce orarie: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Durante l’orario di chiusura saranno attivate le seguenti deviazioni: il traffico residenziale proveniente da Faltugnano/San Leonardo e diretto verso la vallata e verso Prato sarà deviato su via di Faltugnano, via di Fabio e via Fattori fino alla rotatoria con la Sr 325 in località Isola. Gli utenti provenienti da Prato o dalla vallata, che normalmente utilizzano via di Faltugnano dalla località Foresta, dovranno anch’essi raggiungere la rotatoria di Isola per poi proseguire in via Fattori, via di Fabio e via di Faltugnano".

cl. iozz.