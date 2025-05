Pretorio: c’è "Incontro alle emozioni"

Nuovo appuntamento questo pomeriggio alle 18 al Museo di Palazzo Pretorio con il ciclo Incontro alle emozioni, i seminari di terapia espressiva condotti da Federico Bonato. Il titolo è Oltre il muro, perché ogni ostacolo contiene in sé una possibilità, un’occasione di affrontare le proprie paure. I partecipanti impareranno a guardare in faccia le proprie angosce più profonde ed a trasformarle da nemico da evitare in varco da attraversare. La terapia espressiva diventa il terreno su cui sperimentare nuovi modi di affrontare il disagio, trasformandolo in slancio. Seguiranno altri tre appuntamenti mercoledì 21 e 28 maggio e mercoledì 11 giugno, sempre alla stessa ora. Il ciclo di iniziative permette di riscoprire la propria interiorità attraverso l’arte, negli spazi accoglienti del museo. Tra capolavori senza tempo che rappresentano uno spaccato della pittura e della scultura italiana e straniera, sarà possibile trovare le energie psicofisiche per liberare le proprie emozioni e migliorare il proprio benessere. Tariffa 25 euro ad incontro, info e prenotazioni scrivendo a [email protected]. Sempre a Palazzo Pretorio, domani alle 16 il ciclo di conferenze Ritratti letterari, in collaborazione con la Libera università di promozione culturale: Cinzia Antonelli parlerà delle Figure femminili nell’Iliade di Omero. Ingresso libero.