Raffica di spaccate sulle auto

Brutto risveglio per alcuni residenti di via 7 marzo a Galcetello: si tratta di una zona residenziale, vicino a un centro commerciale. Almeno tre le spaccate sulle automobili in sosta nella notte tra giovedì e venerdì. Vetri spaccati con un tombino, magari per portare via anche solo pochi spiccioli, o nulla. Episodi affatto nuovi, da quelle parti. Qualcuno ci è proprio ‘abbonato’, e lo racconta con amarezza.

"Da quando c’è stata l’alluvione, quindi poco più di un anno fa – dice una delle residenti – è già la terza spaccata che subisco. Questa volta hanno utilizzato un tombino per spaccare i finestrini delle vetture. Nel caso della mia auto hanno danneggiato anche la carrozzeria. Non mi hanno portato via nulla, anche perché ormai ho imparato a non lasciare nulla dentro l’automobile". Ma ci sono i danni, e c’è la rabbia.

"Per fortuna oggi (ieri, ndr) non dovevo andare al lavoro, altrimenti come avrei fatto? I danni sono elevati. Certo, saremmo contenti se ci fosse anche in questa zona qualche passaggio in più delle forze dell’ordine, sicuramente scoraggerebbero certi balordi", racconta la signora che ha ieri ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Le spaccate di via Galcetello si inseriscono in un dicembre complicato, dal punto di vista della sicurezza. All’inizio del mese, dopo via San Fabiano e i dintorni di piazza Sant’Agostino, la stazione Centrale e piazza Ciardi, è toccato alle auto lasciate in sosta in via Oberdan e in via Marradi subire le incursioni dei balordi. In via Marridi il balordo di turno aveva spaccato il finestrino dell’auto proprio sradicando da terra un tombino e lanciandolo contro il finestrino posteriore dell’auto, attraverso il quale ha poi aperto la macchina frugandoci dentro. Il tombino era stato trovato a terra vicino all’auto. Proprio come a Galcetello.