Stasera alle 21.15 nella saletta Giansanti del Terminale sarà presentato il libro "Radio Insieme. Un’avventura fantastica", alla presenza dell’autrice Stefania Sandrolini che alla radio ha lavorato e di alcune delle voci storiche dell’emittente. Il libro ripercorre 34 anni di storia della radio attraverso un centinaio di interviste a speaker e deejay. Dai primi giorni in cui le trasmissioni andavano in onda tra cartoni delle uova a fare da fonoassorbenti, l’emittente è stata palestra di voci diventate poi celebri come Enrico Paterni e di comici come Niki Giustini e Jerry Potenza. Foto scovate in soffitta e memorie testimoniano il legame fortissimo tra la comunità e l’emittente e, soprattutto, sono immagini di un’avventura radiofonica impossibile da replicare per la sua natura provinciale e per il suo essere una radio libera veramente. Non sono state tutte rose e fiori, ovvio. In quegli studi un po’ arrangiati, però, sono sbocciati sentimenti veri quali l’amicizia e il rispetto che ancora oggi tengono unite persone diversissime tra loro. I fratelli Innocenti, Massimo e Leandro, i veri deus ex machina della radio, non hanno mai rifiutato a nessuno la chance di provare a fare un programma. La presentazione è anche un omaggio al centenario della radiofonia italiana che il 6 ottobre 1924 nacque ufficialmente con il primo annuncio attribuito a Maria Luisa Boncompagni.