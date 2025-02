"Raccontate i buoni gesti. La cura del territorio"

Cari ragazzi, vi siete mai fermati a pensare a quanto può essere potente un piccolo gesto? Vi è mai capitato di attraversare una piazza o un parco e notare un angolo di città abbandonato, con bottiglie di plastica o carte lasciate a terra? Beh, quella ‘piccola’ dimenticanza può diventare un vero problema se inizia a ripetersi ogni giorno, in ogni angolo. Ma qui sta la bellezza del cambiamento: se ognuno di noi fa la sua parte, anche nei gesti più semplici, il risultato può essere straordinario.

Sono sicuro che molti di voi avranno sentito parlare di quella che viene chiamata ‘economia circolare’. Un concetto che può sembrare complicato, ma che in realtà è molto semplice: significa lavorare per ridurre gli sprechi e dare una nuova vita agli oggetti che gettiamo via. Quando una bottiglia di plastica o una scatola di cartone finiscono nella spazzatura, non sono solo un rifiuto. Se riciclata, quella bottiglia diventa una nuova bottiglia, e quella scatola può diventare un’altra scatola o un altro oggetto utile. Questo è il cuore dell’economia circolare: rendere ciò che sembra inutile, di nuovo utile.

Ma come possiamo far sì che tutto questo funzioni? Non basta solo saperlo, bisogna fare qualcosa. Ogni tanto, quando passeggiamo per il centro o per il parco, possiamo vedere muri imbrattati, cestini stracolmi, luoghi pubblici trascurati. È un segnale che, quando non ci prendiamo cura del nostro spazio, qualcosa va storto. E questo non riguarda solo i ‘grandi’: anche voi, ragazzi, potete fare la differenza attraverso piccole azioni quotidiane: non gettare rifiuti per terra, segnalare un’area degradata, rispettare gli spazi pubblici.

Oggi, con l’iniziativa ‘Cronisti in Classe 2025’, avete l’opportunità di raccontare storie che parlano di tutti questi temi: di come la cura del territorio e il rispetto per l’ambiente siano fondamentali per vivere in una comunità sana. Perché, come giornalisti, avete il potere di dare voce a questi temi e far capire a tutti che la lotta al degrado non è solo una questione di pulizia, ma di responsabilità collettiva. Quindi, mentre vi immergete in questo Campionato di giornalismo, ricordate che le vostre parole hanno un grande valore.

Potete scrivere storie che ispirano, che educano, che motivano il cambiamento. Potete raccontare la bellezza dei vostri luoghi, ma anche le sfide che affrontiamo ogni giorno per mantenerli vivi e puliti. Un grande in bocca al lupo, allora. Che possiate essere i protagonisti di un cambiamento che parte dal vostro impegno, dalle vostre idee e, soprattutto, dalle vostre storie.

Lorenzo PerraPresidente di Alia Multiutility