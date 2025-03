Raccolta porta a porta più facile. Ritiro kit e punto Alia: cosa cambia

Novità a Montemurlo: a partire da lunedì 17 marzo i cittadini potranno contare su un nuovo punto Alia per ricevere informazioni sui servizi e assistenza sulla Tari (variazioni, attivazioni, subentri, cessazioni), oltre a ritirare o sostituire i kit per la raccolta differenziata. Il nuovo sportello sarà attivo all’Ecocentro di via Puccini, il giovedì dalle 14 alle 17,30, il venerdì dalle 8,30 alle 13, il sabato dalle 8,30 alle 13. Contestualmente, chiuderà il precedente Punto Alia di via Toscanini.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al Comune, i cittadini possono ritirare i sacchi per la raccolta differenziata anche nelle tabaccherie aderenti, garantendo maggiore flessibilità e accessibilità. I punti di ritiro attivi sul territorio comunale sono in via Montalese, 379 e in via Oste, 88. Grazie alla rete delle tabaccherie e ai loro orari di apertura prolungati, è possibile ritirare il materiale necessario per la raccolta differenziata: i sacchi azzurri per gli imballaggi, i sacchi sanitari per pannolini e pannoloni (qualora l’utente abbia già attivato il servizio) e i sacchetti per la raccolta dell’organico.

Per usufruire del ritiro in tabaccheria, i cittadini devono semplicemente recarsi in una delle strutture aderenti con un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o sulla seconda pagina della bolletta cartacea. L’elenco completo delle strutture convenzionate nel territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi, è disponibile sul sito di Alia Multiutility e agli infopoint aziendali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).