Raccolta di giochi per le case-famiglia

Successo dell’iniziativa "Dona un sorriso, regala un gioco" organizzato dalla Lega Giovani Prato per la raccolta di giocattoli destinati ai bambini delle case-famiglia del territorio. Sono 270 i giocattoli raccolti in occasione delle festività natalizie, tra puzzle, bambole, peluche, costruzioni, libri e giochi da tavola. Grazie alla collaborazione con le associazioni Misericordia, Caritas e Giovani Canaglie, i giocattoli sono stati distribuiti, regalando gioia e spensieratezza. E’ stato il generoso contributo dei cittadini che hanno accolto l’invito della Lega Giovani Prato a rendere possibile questa manifestazione di solidarietà. Viola Stefanacci, responsabile organizzativo della Lega Giovani Prato, ha sottolineato il significato dell’iniziativa: "Il bene dei nostri cittadini deve ripartire dalle piccole cose, dai gesti e dai pensieri verso gli altri". Anche Tatiana La Porta, vice coordinatrice provinciale della Lega Giovani Prato, ha evidenziato il valore della raccolta benefica: "Vogliamo far capire che ogni piccolo gesto può trasformarsi in un grande segno di speranza per chi ne ha più bisogno". Claudiu Stanasel, vicepresidente del consiglio comunale di Prato, ha espresso il suo orgoglio per l’impegno del movimento giovanile della Lega: "Sono profondamente orgoglioso di vedere i nostri ragazzi impegnarsi con tanta passione, dedizione e spirito di sacrificio per aiutare i più bisognosi".