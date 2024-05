"Questa è Prato" guarda ai moderati. Ecco i nomi a sostegno di Bugetti

Guarda al centro la lista civica "Questa è Prato – Bugetti" a sostegno dalla candidata sindaca del centrosinistra. Trentadue nomi tra professionisti, consiglieri comunali uscenti, esponenti del mondo della sanità, dello sport, del sociale e membri dell’associazionismo. Una lista civica, la seconda a sostegno di Bugetti, nata prima come associazione e oggi in corsa per il consiglio comunale. "Ognuno si dedica quotidianamente a offrire servizi alle persone e dunque lavora anche per il bene comune – dice Bugetti –. Questo arricchisce la credibilità di un progetto che è fatto di donne e uomini che si preoccupa degli altri".

Ecco i componenti: Adamo Guerriero 57 anni, impiegato, Andrea Ricci 39 anni, impiegato, Annamaria Brogioni 48 anni, avvocato, presidente di un’associazione di terzo settore, Anna Maria Marcantonio 61 anni, medico ospedaliero endocrinologia, Antonella Manfredi 67 anni, medico, consigliere ordine dei medici, Antonio Tammaro 32 anni, infermiere e volontario associazione di terzo settore, Arcangelo Prestigiacomo 63 anni, farmacista, Brenda Mormile 35 anni, presidente associazione animalista, attivista per i diritti degli animali, Bruna Capolupo 45 anni, impiegata amministrativa della sanità, Caterina Sanesi 43 anni, impiegata front office studi medici, Dimitri Becheri 45 anni, medico geriatra ospedaliero, Elisangelica Ceccarelli 64 anni, giornalista, Enrico Romei 38 anni, tecnico sportivo e insegnante di educazione fisica eletto nel 2019 con la lista Sport, Francesco Nucaro 35 anni, commerciante, Gaia Gozzi 35 anni, imprenditrice e manager, Gesualdo Campolo 64 anni, medico ospedaliero, direttore di nefrologia, Giuseppina Petruccelli 47 anni, insegnante di scuola primaria e counselour biosistemico, Livio Benelli 65 anni, medico, ex presidente della Pubblica Assistenza, e consigliere dell’ordine del medici, Luca Limberti 60 anni, consulente legale in uno studio notarile, Luigi Alberto Galardi 58 anni, farmacista e presidente di un’associazione sportiva. E ancora Marcello Ramalli 52 anni, artigiano, volontario di protezione civile, Marco Ruggiero 30 anni, impiegato nelle risorse umane, Maricelia De Luca 43 anni, impiegata, Marilena Garnier 59 anni, consigliera comunale uscente e funzionaria statale che nel 2019 si era presentata come candidata sindaca al primo turno per poi appoggiare (senza apparentamento) il candidato di centrodestra, Monia Carloni 52 anni, responsabile commerciale comparto sicurezza sul lavoro, vicepresidente di un’associazione terzo settore, Roberto Riccio 36 anni, imprenditore, Ruggero Foggia 53 anni, avvocato, Sabrina Pientini 55 anni, medico, direttore di Cure Palliative, Silvia Norcia 35 anni, consigliera comunale uscente, operatrice di cooperazione sociale, Simone Casini 55 anni, presidente associazione terzo settore, Stefano Paoletti 54 anni, infermiere e Valentina Melani 51 anni, infermiere.

"Siamo di fronte a una lista civica che mette insieme tanti mondi che hanno un obiettivo: aiutare Ilaria Bugetti a vincere le amministrative – conclude uno dei coordinatori, Luca Vannucci -. Un gruppo molto competitivo che vuole intercettare il voto più moderato e che guarda al centro".

Tra gli appuntamenti elettorali domani alle 18.30 "AgriCultura dall’Europa ai quartieri", al circolo Rossi di Sant’Ippolito. Ci saranno Ilaria Bugetti, Camilla Laureti, candidata all’Europarlamento e responsabile nazionale Politiche agricole del Pd, Davide Fanfani, docente di urbanistica, Sauro Testi, vicepresidente cooperativa Koinè, Marco Biagioni, segretario Pd Prato. A seguire apericena di sostegno alla campagna elettorale al circolo "Costa Azzurra" a La Macine, via Firenze.

Silvia Bini