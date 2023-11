Quell’onda di giovani nuova speranza

Una piazza gremita. Con giovani e giovanissimi, il volto tinto di rosso, a gridare il loro disgusto contro la violenza sulle donne. Vedere gli uomini di domani, e le donne di domani, vederli lì, in piazza, a ricordare i nomi delle vittime di femminicidio dà speranza. Tanta speranza. Perché sarà soprattutto nelle famiglie di domani e non solo in quelle di oggi, che si dovrà vincere questa battaglia. Tornando a parlare, intanto. Riappropiandoci del tempo del dialogo, del confronto, quello che ci siamo fatti rubare tutti da questo mondo veloce e che sta nel palmo di una mano, nella sintesi di un sms. Pare poco, ma non è affatto poco.