Quella maxi bandiera della pace. In un libro le fotografie e i ricordi

Il 25 aprile 2003 Prato visse una di quelle esperienze che rimangono nei ricordi e si tramandano con le foto scattate senza ancora l’uso smodato degli smartphone e dei social. Una giornata che tanti pratesi hanno voluto suggellare con un’impresa: portare sulla Calvana una maxi bandiera della pace lunga un chilometro, alta 13 metri e dal peso di 13 quintali, il vessillo confezionato con le stoffe pratesi da Ob Stock per il grande corteo dedicato alla pace promosso due settimane prima dagli allora Ds (Un fiume per la pace era il leit motiv della manifestazione). Adesso quella pagina di storia comunitaria è raccolta in un libro fotografico, con una prima parte di documenti e testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona l’esperienza. "Accadde il 25 aprile 2003" è il titolo del volume edito per i tipi di Nuove Esperienze, curato dal noto fotografo pratese Egisto Nino Ceccatelli, che ha lavorato intorno al progetto per un anno e mezzo. La presentazione è fissata per martedì alle 21 nel salone consiliare del Comune di Prato. Nel libro Mauro Franceschini e Fabio Faggi del Circolo Arci I Risorti inquadrano il momento storico in cui è nata l’idea e coloro che ne sono stati i promotori, tra cui il compianto Fabrizio Braschi, socio del circolo di La Querce. La prima parte del volume raccoglie testimonianze legate alla bandiera della Pace e anche a quella di "Prato non deve chiudere" del 2009. Nella seconda ci sono contributi dedicati al tema della pace e della bandiera nella storia, tra questi i testi scritti dall’ex sindaco Matteo Biffoni e del primo cittadino di Calenzano, Giuseppe Carovani e il ricordo di quella giornata vista dall’alto del deltaplano di Carlo Berni. "E’ stato un lavoro di collazione molto interessante ed emozionante – racconta Ceccatelli – Per esempio, partendo dalle foto scattate sulla Calvana sono riuscito a rintracciare i tre bambini seduti sulla bandierona della pace Anna Petroni, Roberto Petroni e Matilde Nieri: ognuno ha riportato un pensiero di quella giornata vissuta con gli occhi dell’infanzia".

Tanti i contributiospitati nel volume con riflessioni sulla pace e sul significato della bandiera: tra questi Gianni Del Vecchio, la sindaca Ilaria Bugetti, Gianni Limberti, Riccardo Nencini, Piero Ianniello, Sara Bessi, Aiko Sasaki, Cristina Guarducci. Paolo Tavaroli, Luca Ceccatelli e lo stesso Nino Ceccatelli. "La mia riflessione – dice – la faccio con alcune foto scattate in diverse parti del Mondo. Immagini che richiamano alla pace attraverso scatti di disperazione".