Quella città in bianco e nero che ci emoziona

Leonardo Biagiotti

Ma com’era la nostra Prato. Piazza Mercatale spoglia ma viva, la fiera, le feste, le riviste. Guardare e riguardare le foto dell’archivio Ranfagni, con la città tutta in bianco e nero, ha fatto salire la voglia di fare un altro regalo ai nostri lettori confezionando il terzo volume "Prato com’era". Come i due precedenti, è la raccolta degli articoli firmati dal nostro Roberto Baldi che per mesi ha raccontato la città attraverso la sua storia ed i suoi personaggi, pagine illustrate appunto dalle foto Ranfagni. Il terzo volume, che segue al successo dei primi due, entrambi ristampati ed esauriti, sarà in edicola in regalo con La Nazione il 23 giugno. C’è tempo dunque per prenotarlo e poi gustarselo sotto l’ombrellone. Per un’estate insieme.