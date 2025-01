Quei piccoli tesori al Museo Tessuto

Domani al Museo del Tessuto c’è Scovando piccoli tesori, attività per famiglie con bambini di età consigliata dai 6 agli 11 anni, in due turni alle 16.30 e alle 18,30. Tatto, vista e olfatto per vivere un’esperienza sensoriale a contatto con i preziosi tessuti esposti all’interno della nuova mostra Tesori di seta dedicata ai capolavori tessili della donazione Falletti (nella foto). Dopo la visita, i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. È obbligatoria la presenza di un genitore. Costo 5 euro a partecipante (bambino e adulto); prenotazione obbligatoria pagina Fb o sito del Museo.

Oggi alle 16 e alle 17 e domani alle 10 e alle 11.30 sono in programma quattro visite gratuite al Palazzo Comunale, un viaggio nel cuore della storia di Prato attraverso opere d’arte, aneddoti e ritratti di personaggi storici che svelano il racconto della città attraverso i secoli. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected].

Al Pecci domani pomeriggio alle 16 ci sarà una visita guidata gratuita alle mostre in corso con un’introduzione alla collezione permanente. Prenotazione sul sito o la pagina Fb del centro. Si paga solo l’ingresso al museo.