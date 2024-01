Quattro spaccate in una notte. "È il solito ladro"

E’ stata una domenica "nera" per i negozianti pratesi. Se in tre attività cittadine si è registrato un tentativo di furto, quattro hanno subito una spaccata. Spaccate che si sono verificate dal pomeriggio in poi: la prima in ordine temporale attorno alle 15.30, mentre l’ultima verso mezzanotte. Il sospetto? Tutte e quattro sono avvenute con il solito modus operandi, ossia tramite l’utilizzo di un tombino. Dando un’occhiata alle riprese delle telecamere di sicurezza, si è addirittura ipotizzato che il colpevole - seppur incappucciato (impossibile quindi riconoscerne il viso) - sia il solito, che durante la giornata si sarebbe spostato in bicicletta colpendo i negozi. Partendo dal Caffè Le 2 Terrazze. "Dopo aver chiuso alle 12.30, mio fratello è tornato al locale prima della riapertura delle 17 perché doveva recuperare delle cose e in quel momento si è trovato davanti il vetro rotto - racconta Romina Lippi, titolare dell’attività di via Ciulli - Oltre a quello è stata danneggiata la porta ed è stato rubato il fondo cassa, ma fortunatamente si parla di pochi spiccioli. Il ladro ha prima scavalcato il cancello automatico e poi ha usato un tombino per spaccare la vetrata. E’ la prima volta che veniamo toccati da una situazione del genere". Ci hanno pensato i vicini invece ad avvertire Francesco Cecchi del negozio Agraria Pratese in via Arcangeli. "Attorno alle 23.30, sentendo un rumore, i vicini hanno notato che un soggetto stava rompendo due nostri vetri con un tombino. Hanno cominciato a urlare e il delinquente è fuggito in bici prima che potesse rubare qualcosa; subito dopo sono sopraggiunte le forze dell’ordine. Anche in passato avevano tentato di entrare nel negozio, ma si parla di oltre 10 anni fa. Se ho chiuso? Assolutamente no: siamo più forti anche di questi atti criminali". La musica è sostanzialmente la solita ascoltando la testimonianza di Rosario Gagliano, titolare di Coripa, attività di prodotti di bellezza e per il benessere in via Guevara.

"E’ avvenuto tutto verso mezzanotte. Ad accorgersi del fatto è stato il metronotte, che ha subito chiamato i carabinieri. Poi è scattato l’allarme: è stato mandato in frantumi con un tombino il vetro della porta principale e mi sono stati portati via dei phon. Dal 2016, ossia da quando siamo aperti, sarà la quinta o sesta volta che subisco un trattamento simile". Trattamento riservato anche al negozio di articoli sportivi per motociclismo Wheelup di via Baldanzi, dove un uomo alle 21.30 circa ha fatto irruzione rompendo un vetro, rubando un paio di giacche, prima di darsi alla fuga.

Francesco Bocchini