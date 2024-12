Quattro concerti natalizi imperdibili: dalla Scuola Verdi all'Accademia dei Bardi

L’aria delle feste è anche la bellezza di cantare insieme: sono quattro gli appuntamenti da segnalare da stasera a domenica.

Domani alle 17 c’è l’ultimo appuntamento de L’ora del Concerto, la storica rassegna a cura della Scuola Verdi e della Camerata: negli spazi del Palazzo della Musica in via Santa Trinita il Coro Femminile di Santa Maria a Colonica si esibirà in un concerto di Natale, diretto dal maestro Claudio Bianchi, docente della Verdi. In questa speciale occasione, Bianchi presenterà Cronache dei Viandanti, una nuova suggestiva composizione per coro femminile e arpa ispirato a Il Signore degli Anelli di Tolkien. Un viaggio musicale tra coraggio, speranza e terre lontane, che saprà incantare e coinvolgere il pubblico. Il programma proseguirà con un classico del repertorio natalizio: A Ceremony of Carols di Benjamin Britten. L’ingresso è gratuito.

Sempre domani dalle 16.30 in piazza Duomo, davanti a Palazzo Vestri, ci sarà invece il concerto dei canti natalizi del coro del Liceo Livi. Al termine dell’esibizione gli studenti faranno da ciceroni al pubblico nella visita a Palazzo Vestri, una delle sedi della loro scuola.

Domenica l’appuntamento con il canto è invece a Villa del Palco, per il concerto conclusivo di Armonia e Incanto, la rassegna organizzata da Camerata Strumentale, Comitato Cittadino Attività Musicali, Scuola Verdi, I Ricostruttori nella preghiera e Associazione San Leonardo al Palco. Dalle 19 a ingresso libero è previsto il concerto del coro della Scuola Verdi: in programma il Romancero Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco e in prima esecuzione assoluta quattro brani sacri composti dal maestro Elia Orlando, per coro misto e chitarra (sono appena stati pubblicati con Sonitus Edizioni). A seguire è previsto un’apericena solo su prenotazione, scrivendo entro oggi a: [email protected]

Infine, è un ritorno alle radici del recitar cantando del Conte Bardi di Vernio, quello dello dell’Accademia dei Bardi, l’origine del melodramma. Una bella serata musicale è in programma oggi alle 21.15 col Gruppo vocale Corte Bardi di Vaiano nella sala polivalente Lido Baldini, in via Aldo Moro. Insieme alla Sartoria Auser e al Comune di Vaiano, ci sarà il soprano Elisabetta Ciani che da dieci anni è direttrice artistica del gruppo di cantori, che saranno accompagnati al pianoforte da Chiara Cirri e dalle percussioni di Dimitri Paci per un repertorio antico ed evocativo del Seicento (non senza canti natalizi) e brani solistici di varie epoche. Al mecenatismo d’altri tempi del Conte Bardi si associa quello di oggi a favore della Caritas di Vaiano, con ingresso ad offerta libera.