Quante risate con Francesco Arienzo

Al Garibaldi nuovo appuntamento con le risate in collaborazione Chiesino comedy club. Martedì alle 21.30 sul palco Francesco Arienzo (foto), attore e regista. Nato a Napoli nel 1981, nel 2013 fonda il trio comico I Terzincomodi, un gruppo che riscuote un grande successo tra il pubblico e che nel 2015 si aggiudica il Premio Charlot della Critica. Ma sono i monologhi nei quali si diverte a ribaltare l’ovvio e a esaltare gli stati d’animo in modo cinico e delicato, a portarlo nel 2017 sul palco di Italia’s Got Talent. Nel 2018 entra a far parte del cast fisso di Saturday Night Live Italia su TV8, condotto da Claudio Bisio. Nel 2019 debutta nel programma comico Colorado, su Italia1 e viene selezionato tra i protagonisti di Extra-Factor (il late show in onda su Sky subito dopo X-Factor). Nel 2020 chiuso in casa per il covid, insieme a Veronica Pinelli e Marco Renzi, scrive Vesuviana Football Club una serie podcast comedy prodotta da Amazon-Audible. Nel 2021 è tra i protagonisti e gli autori di Casa Sanremo e partecipa al nuovo programma di Rai2 Data Comedy Show. Intanto unisce la sua passione per i live e i podcast con Invito a cena con Delivery, talk-show con ospiti sempre diversi, che tuttora registra ogni mese dal vivo con il pubblico dal GhePensiMi di Milano, disponibile su Youtube, Spotify e altre piattaforme. Biglietti su Ticketone