Puggelli e I pensieri di un pedalatore

Pensieri di un pedalatore è il titolo del libro scritto da Simone Puggelli (nella foto), insegnante in pensione, membro di diverse associazioni cittadine. L’autore, che da sempre usa la bici per muoversi nella nostra città, lo presenterà oggi alle 19 al parco della Liberazione e della pace (l’ex ippodromo), accanto all’area giochi, facilmente raggiungibile dagli ingressi su via Roma. Il libro parla di un personaggio che abita a Prato. Un pedalatore urbano, in sella alla sua bici, rigorosamente non elettrica, ma rigorosamente dotata di tutti gli accessori acustici e luminosi; per questo lo si riconosce tra i ciclisti anche quando è buio. E che fa sulla sua bicicletta? Naturalmente pedala. Ma soprattutto pensa. Ed è proprio dai suoi pensieri che è nato il libro. All’inizio i protagonisti sono proprio i pedali, si racconta di ciclisti famosi, golosi, curiosi, di gare, di girate e di percorsi. Poi però i pedali lasciano il campo a pensieri che ricostruiscono disordinatamente la vita di Guglielmo, così si chiama il pedalatore, vita fatta di eventi ordinari che possono essere capitati a tante persone e di eventi straordinari capitati solo a lui. Il libro si chiude con un racconto fiabesco umoristico che Guglielmo ha deciso di scrivere dopo essersi accorto di avere una gran passione per inventare e raccontare storielle.