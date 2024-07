Publiacqua sui ‘topi in casa’: "Stiamo già intervenendo"

Non si è fatta attendere la risposta di Publiacqua dopo la segnalazione arrivata al nostro giornale e pubblicata ieri da parte di un lettore, che lamentava la presenza di topi all’interno del suo giardino e della propria abitazione in via Vergheretana, nel comune di Carmignano, dopo dei lavori dell’azienda ad una fognatura a cielo aperto. "Per risolvere il problema è già stato deciso, dopo incontri anche con i proprietari dei terreni limitrofi, di allungare la condotta fognaria esistente e allontanare così il punto di scarico dalla proprietà del lettore. Un lavoro semplice ma che richiede un iter complesso di accordi con privati e di autorizzazioni. Non appena concluso questo l’intervento sarà eseguito. Vogliamo precisare inoltre come il lavoro effettuato da Publiacqua in precedenza sia consistito nella riparazione di un tratto fognario crollato che impediva il passaggio dei reflui. Proprio l’efficacia dell’intervento ha ripristinato il corretto funzionamento della fognatura che, però, ha anche comportato il rinnovato passaggio dei reflui ed i problemi segnalati dal vostro lettore e che, come detto, l’azienda si è subito attivata per risolvere".