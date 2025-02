Pubblica Assistenza, è nato il Gruppo Storico

Prato, 22 febbraio 2025 – I 126 anni di storia della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato raccontati nei fatti, con documenti e cimeli d’epoca attraverso il Gruppo Storico, appena fondato. L’Associazione di via San Jacopo si dota così di uno strumento prezioso sia sotto il profilo storico e documentaristico ma anche operativo, perché il Gruppo nasce con l’intento di divulgare la storia - in particolare del primo secolo di attività del Sodalizio, dal 1899 al 1999 - ai giovani e in particolare nelle scuole.

Nasce il Gruppo Storico della Pubblica Assistenza

“I valori anzitutto della nostra Associazione – sottolinea il presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato, Piero Benedetti – e certamente la sua storia rappresentano un patrimonio prezioso non solo da conservare ma soprattutto da divulgare, da far conoscere ai più giovani, alle studentesse e agli studenti e su questo fronte il Gruppo Storico appena nato avrà un ruolo e un compito fondamentale. Per questo ringrazio da subito quanti si sono assunti l’onere e l’onore di questa importante attività di conservazione e di diffusione di ciò che la nostra associazione rappresenta da ben 126 anni”.

Da parte sua il presidente del Gruppo Storico, Federico Borgioli ha dichiarato: “La storia e la memoria sono pietre miliari per il presente e per il futuro. Per questo ringrazio il Presidente Piero Benedetti che ha creduto in questo progetto e insieme a tutti i militi che vorranno farne parte ci impegneremo per diffondere i valori che sono ancora attuali e fondamentali per noi e certamente per i più giovani”.

La presidente onoraria Giovannella Pitigliani Sini ha aggiunto: “Questa è Prato. La mia famiglia ha sempre fatto parte della Pubblica Assistenza L’Avvenire e ci siamo sempre riconosciuti nei valori di questa importante associazione pratese. Quando mi è stato proposto questo incarico non ho potuto tirarmi indietro, perché in questo Sodalizio riconosco la storia della città che amo e delle persone che sono impegnata per renderla grande e accogliente come si è dimostrata fino ad oggi”.