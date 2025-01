Salute mentale, psicologi al circolo. “Un servizio gratuito per aiutare i cittadini”

Prato, 10 gennaio 2025 – Un aiuto concreto per chi ha bisogno di un supporto psicologico. Succede al circolo Orsetti in via Filippino, 12 dove dal 18 gennaio prenderà il via un servizio di assistenza con professionisti: lo sportello interamente gratuito è messo a disposizione dal circolo che ha partecipato a un bando Cesvot. Il progetto è stato finanziato ed è pronto a partire. Dieci le persone che potranno partecipare e che avranno a disposizione tre sedute con psicologi e psicoterapeuti con i quali saranno organizzati incontri individuali. Il servizio è aperto a tutti ed è del tutto gratuito. I professionisti che presteranno servizio sono del Centro di Solidarietà di Prato.

“Lo scorso anno avevamo presentato un progetto con Cesvot relativo alla campagna di screening per i test Hiv con collaborazione con Arcigay per poterli eseguire gratuitamente al circolo. Il progetto ha avuto un grande successo così quest’anno abbiamo deciso di replicare con una nuova proposta - spiega Edoardo Carli -. Quest’anno abbiamo pensato di lavorare sulla salute mentale insieme al Centro di Solidarietà. Il progetto che abbiamo proposto ha avuto il finanziamento Cesvot, si tratta di un piccolo contributo che ci permette di pagare i professionisti che presteranno servizio”. Il circolo dal canto suo fornirà i locali per gli incontri, che avverranno a partire dal 18 gennaio. Uno sportello di ascolto a disposizione dei cittadini che hanno necessità di assistenza psicologica e che magari per problemi economici o per altro non possono accedervi in forma privata.

“Il progetto è stato finanziato fino a marzo, ma l’intento è quello di proporre un prolungamento. Se verrà finanziato nuovamente potremo proseguire anche oltre marzo dando maggiore continuità - aggiunge Carli -. Il nostro obiettivo è quello di rendere più accessibili le cure psicologiche che purtroppo ancora oggi, nonostante siamo nel 2025, sono viste come un tabù. Invece sono prestazioni sanitarie al pari delle altre, le persone possono vivere momenti di difficoltà legati a vari aspetti non ultimo la precarietà del lavoro, ma anche il cambiamento climatico. Stati di ansia che vogliamo aiutare a superare e gestire nella maniera più opportuna, con specialisti appunto”.

Il circolo mette a disposizione i locali, un ambiente informale che può aiutare ad avvicinare anche chi fa maggiore resistenza ad un aiuto psicologico. Le iscrizioni sono aperte, già diversi i posti che sono stati occupati, il limite è di dieci persone, ma dal circolo rassicurano che faranno di tutto per aumentare la platea. Ci si può rivolgere alla mail [email protected]. I colloqui avranno luogo in via Filippino, 12 nei locali del circolo Orsetti o in via Firenze, 13 negli spazi del Centro di Solidarietà.