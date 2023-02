Provincia, arrivano 42 nuove telecamere

Si allarga il braccio della videosorveglianza. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Adriana Cogode, ha approvato il piano presentato dai Comuni di Montemurlo, Carmignano e la Valbisenzio per un totale di 42 nuovi impianti di videosorveglianza, i cui finanziamenti saranno richiesti al ministero dell’Interno nell’ambito di ’patti per la sicurezza’. I progetti in questione riguardano, il posizionamento di telecamere di contesto per registrare episodi o comportamenti degni di attenzione sul piano delle norme della circolazione stradale e di altri possibili illeciti; altre telecamere consentono la lettura targhe rendendo possibile il rintraccio dei titolari delle auto oggetto di indagine altre saranno finalizzate ad accrescere anche il controllo del territorio nelle aree più esposte ’a rischio criminalità’, e rendono più efficace la prevenzione, oltre che supportare l’attività investigativa delle forze dell’ordine. I sistemi di videosorveglianza saranno infatti collegati con le sale operative delle forze di polizia. In particolare il Comune di Montemurlo ha presentato un progetto del valore di 100.000 euro per una nuova rete di videosorveglianza che controllerà il centro cittadino con il parco urbano e la viabilità circostante. Il Comune, ha chiesto al ministero il finanziamento con il quale sorvegliare, con oltre trenta occhi elettronici,...