Prostituzione in casa. Un arresto al Soccorso

Faceva prostituire tre connazionali in una casa di appuntamenti di via Ferrara. A scoprire che in quell’appartamento, nella disponibilità di una cinese di 44 anni, si svolgeva attività di prostituzione sono stati i carabinieri della stazione di Prato, intervenuti con un blitz nella serata del 9 marzo scorso. I militari sono entrati in azione a conclusione di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Procura pratese. A finire in manette è stata la donna 44enne: a lei i militari hanno contestato il reato di sfruttamento della prostituzione ai danni tre giovani donne sue connazionali.

I carabinieri, quando hanno fatto irruzione nell’immobile di via Ferrara al Soccorso, hanno sorpreso due delle ragazze che si stavano intrattenendo con alcuni clienti. Un prova schiacciante dell’attività che veniva svolta all’interno della casa. I carabinieri, durante la perquisizione, hanno trovato la somma di duemila euro nascosta all’interno di un forno. Inoltre, i militari hanno rinvenuto materiali ed indumenti, che inequivocabilmente riconducevano alle prestazioni di tipo sessuale. L’immobile, il denaro e tutto il materiale rinvenuto nella casa sono stati sottoposti a sequestro. La maitresse è stata associata alla casa circondariale di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.