Prorogate le selezioni del personale di Consiag Servizi Comuni

Prato, 8 maggio 2024 - Ci sarà tempo fino a lunedì 20 maggio per candidarsi alle selezioni di ricerca del personale indette da Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di effettuare servizi in favore delle amministrazioni comunali dell'area metropolitana e che da anni vede crescere i propri settori di intervento. L'azienda ha infatti deciso di prorogare cinque delle sette selezioni pubblicate lo scorso aprile. Nello specifico parliamo di un tecnico sistemista informatico - un apprendista operaio di impianti elettrici e tecnologici - un apprendista tecnico di impianti elettrici e tecnologici - un apprendista operaio addetto alla cura e alla gestione del verde - e di un apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie. Già chiusi invece i bandi di selezione per un posto come operaio addetto al magazzino, alla logistica e alla gestione dell’autoparco aziendale. E per l'individuazione di un operaio di impianti elettrici e tecnologici.

Entrando nel dettaglio delle mansioni dei bandi prorogati, il tecnico sistemista informatico sarà impegnato nel servizio d'informatica aziendale, oltre che nei sistemi operativi di base e nella gestione e implementazione di software innovativi e specifici. Al candidato viene richiesto il diploma di maturità in informatica o telecomunicazioni, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno un anno in attività di sistemista informatico. Oppure la laurea di primo livello in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, o in ingegneria informatica. O ancora quella magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni o in ingegneria informatica. In alternativa lauree equipollenti ai precedenti ordinamenti, o ancora il diploma di maturità o professionale ma accompagnato da esperienza lavorativa di almeno due anni in attività di sistemista informatico.

Le due figure per il bando relativo agli impianti elettrici e tecnologici si occuperanno dell’ampliamento e dell’estensione del servizio di pubblica illuminazione. L'apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie sarà inserito nelle diverse squadre operative, collaborerà alla gestione degli interventi nel settore nonché alla manutenzione delle strade. L'apprendista addetto alla cura e gestione del verde avrà la possibilità di fare esperienza operativa nello specifico settore, avendo cura delle diverse aree verdi gestite dalla società. Per leggere gli specifici requisiti individuati da Consiag Servizi Comuni e per scaricare le domande di ammissione bisogna consultare il seguente link: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html.

Ricordiamo a tutti gli interessati alle selezioni, che le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice. Il modello da utilizzare si ritrova nel link precedente (la denominazione è allegato 1). Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: [email protected]. La società richiede di allegare alle domande anche il proprio curriculum vitae, firmato e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto nell’avviso di selezione. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato un documento di identità in corso di validità del candidato. “Per le due selezioni già concluse il numero di adesioni è stato importante - spiegano da Consiag Servizi Comuni - Per le altre abbiamo ritenuto opportuno incrementare il numero di curriculum da valutare, prevedendo quindi una proroga dei termini di presentazione delle domande”.