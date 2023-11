"Pronti a spedire merce integra"

I diecimila metri quadrati dello storico Lanificio dell’Olivo non sono stati risparmiati dall’ondata del Bisenzio. Acqua e fango si sono riversati tra i macchinari e le materie prime per un’altezza minima di 50 centimetri fino a raggiungere un metro. "Ci siamo trovati di fronte ad una situazione complessa – dice Fabio Campana, ceo dell’azienda di Campi Bisenzio – Il tempo delle lacrime è finito venerdì: fin da subito abbiamo creato le condizioni per risollevarci grazie all’impegno dei dipendenti e al ricorso ad una società di bonifica. L’acqua era arrivata sia nella zona produttiva e logistica sia al piano degli uffici. Abbiamo liberato tutti i locali da acqua e fango. Asciugati i macchinari, i tecnici hanno iniziato a verificarne le varie parti prima di rimetterli in funzione". Inoltre è stato possibile "mettere in salvo le materie prime stoccate in balle ed è in corso la cernita per la scelta del prodotto integro dopo l’inondazione. La settimana prossima spediremo le merci già pronte e torneremo a lavorare. A oggi manca la corrente elettrica e anche le operazioni di cernita vengono fatte fino a che c’è la luce naturale". Campana evidenzia come l’identità del distretto sia un valore aggiunto: "Per qualche settimana non produciamo all’interno, ma ci appoggiamo a terzisti della filiera risparmiati dall’alluvione. L’azienda ha le spalle larghe dal punto di vista finanziario: la Holding di investimento ci ha dato tutte le rassicurazioni del caso. Contiamo anche sull’aiuto del Governo con quei cento milioni preannunciati: un buon segnale anche se insufficienti per il distretto". Il Lanificio dell’Olivo è determinato a tornare attivo a pieno ritmo molto presto: "A tutti i clienti diciamo di avere pazienza: intendiamo consegnare i prodotti integri e già pronti, indicando date chiare". Campana spende parole di plauso per l’impegno dei dipendenti nel liberare la fabbrica da acqua e fango: "Per coloro che a casa sono stati toccati dall’alluvione cercheremo di dare aiuti concreti".