Profumo di Oscar. Povere creature e Perfect Days

L’arrivo nelle sale di "Povere creature", nuovo film del talento greco Yorgos Lanthimos, ha monopolizzato l’attenzione dei cinefili (Cinema Eden ore 17/20.45). E non poteva essere diversamente vista la potenza di un film che rimane addosso per giorni dopo la visione. Perfettamente integrato nella Hollywood delle grandi case di produzione, Lanthimos riesce a mantenere intatta la sua creatività, il suo modo provocatorio di fare cinema. Il suo muovo film è tante cose insieme: onirico, fantastico, eccessivo, sorprendente, provocatorio a tratti sgradevole. La forza di Lanthimos è questa. Ed anche la capacità di stabilire una connessione con il pubblico, costretto ad essere complice di un gioco, di un percorso da fare insieme. Raccontare la trama del film è estremamente riduttivo e forse inutile. Bisogna semplicemente lasciarsi andare e farsi trascinare dal talento visionario di un autore che ci ha già regalato alcune perle come "The lobster", "Il sacrificio del cervo sacro", "La favorita". In questo suo percorso tutto personale, in questo affascinante caleidoscopio in cui volendo si possono ritrovare chiari riferimenti ad una serie di grandi del cinema, il regista greco ha avuto la fortuna di incontrare una attrice talentuosa e coraggiosa come Emma Stone, che è candidata all’Oscar. Un film di cui sentiremo parlare a lungo anche nella prossima notte degli Oscar: ne arriveranno probabilmente molti, dopo il Leone d’oro a Venezia 2023. Sempre all’Eden continua la programmazione di "Pare parecchio Parigi" (ore 16/18.15/21), ottimo incasso per Leonardo Pieraccioni. Da non perdere la grande performance di Paul Giamatti in "The Holdovers – Lezioni di vita" (ore 16/18.30/21), storia di tre solitudini nei giorni di Natale, in uno dei tanti college americani.

Al Terminale il nuovo film di Wim Wenders continua a raccogliere spettatori, tutti entusiasti all’uscita. "Perfect days" è un bel film. Con un attore protagonista capace di recitare con i gesti e con i silenzi (oggi ore 16.45). Si aggiunge la novità "Prima danza poi pensa – Alla ricerca di Beckett" (ore 19.15/21.15). Domani alle 10.30 per Cinefilante "Che bello un nuovo amico".Al Pecci oggi "Casper" (15.30), "Howard e il destino del mondo" (17.30), "How to have sex" (19.30/21,20).

Federico Berti