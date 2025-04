“Giovane costretta a rapporti sessuali dai quali è nato un bambino”, due uomini a processo

Prato, 7 aprile 2025 – Due uomini, un imprenditore di 59 anni e un suo amico, entrambi residenti a Prato, sono finiti a processo per violenza sessuale su una ragazza poco più maggiorenne. La giovane, secondo la denuncia presentata dalla stessa insieme ai genitori, sarebbe stata legata e costretta a rapporti sessuali, dai quali poi è nato un bambino. La vicenda è stata raccontata da Il Tirreno.

I fatti risalgono al 2017. I presunti violentatori sarebbero stati tre. Ma uno è stato assolto col rito abbreviato. Nel processo ordinario per gli altri due è stata sentita come testimone la zia della parte lesa, assistita come parte civile dall’avvocato Eugenio Zaffina. La donna ha dichiarato di aver ricevuto dalla nipote confidenze dettagliate sui rapporti sessuali. Stando alla denuncia della ragazza, questi sarebbero avvenuti sia nell’ufficio dell’imprenditore sia in un camper di proprietà dell’amico. E lei sarebbe stata obbligata o soggiogata. I due imputati sostengono invece che la ragazza era consenziente. La giovane è poi rimasta incinta. Sistemata in una casa di accoglienza fuori dalla Toscana, in quel periodo ha deciso di denunciare.

Il processo prosegue. Nei prossimi giorni saranno sentiti altri testimoni della accusa e poi toccherà alla difesa.