Problema reale. Ora avanti con risolutezza

Liberata l’ex Agraria dagli occupanti abusivi. La giornata di ieri si è aperta con le forze dell’ordine concentrate tra piazza del Mercato Nuovo e viale Galilei in un’operazione che è risposta concreta alla richiesta di sicurezza urlata dai residenti. L’ultimo esposto è di settembre. Una risposta reale a un problema reale. Perché la sensazione di insicurezza non è quasi mai percezione. Ma affare serio, serissimo e soprattutto reale. Operazioni di questo tipo diventano pertanto anche una risposta politica: provare a dare un colpo di spugna al degrado significa non lasciare soli i cittadini.