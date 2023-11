Prato, in arrivo a PrismaLab un ciclo di incontri sull'intelligenza artificiale

Prato, 16 novembre 2023 - Comincia il 24 novembre il ciclo di incontro a PrismaLab dal titolo "Intelligenza artificiale. Attualità e prospettive". In programma ci sono tre appuntamenti moderati dalla biologa Martina Ruffo attorno ad un tema controverso e di grande attualità. Appuntamenti - dall'ingresso libero - che si terranno presso il nuovo centro polifunzionale dal profilo avveniristico, inaugurato di recente dal Comune di Prato nel cuore del Macrolotto Zero.

Si parte venerdì 24 novembre alle 18 con la presentazione del libro di Riccardo Manzotti e Simone Rossi, "Io & IA: mente, cervello e GPT", edito da Rubettino. Un neuroscienziato e un filosofo della mente si confrontano con l’intelligenza artificiale in un dialogo a due e si interrogano sulla natura di noi stessi e dei nostri alter ego artificiali. Saranno presenti gli autori Rossi, professore di neurologia all’Università di Siena, e Manzotti, professore di filosofia teoretica alla IULM di Milano, esperto internazionale di intelligenza artificiale. Modera Alessandro Pattume. Si prosegue venerdì 15 dicembre alle 18 con l’incontro che pone un quesito strategico e decisamente attuale: "Può una macchina apprendere e pensare? Presente e futuro dell’intelligenza artificiale". Con Stefano Martina, ricercatore all’Università di Firenze, si cercherà di far luce sul Machine Learning e il Deep Learning, tecniche informatiche per educare i computer. Verranno illustrate alcune applicazioni e il funzionamento di questi metodi che ultimamente stanno vivendo un periodo di forte interesse, anche fuori dal mondo accademico. Sarà inoltre presentato un possibile futuro del Machine Learning con un'introduzione alla fisica quantistica e le sue applicazioni nel Quantum Computing e nel Quantum Machine Learning. Il ciclo si chiude venerdì 19 gennaio alle 18 con l’incontro "E se l’intelligenza artificiale fosse già presente tra noi?". Tiberio Uricchio, ricercatore all’Università di Macerata, ci parlerà di come l’intelligenza artificiale sia già ampiamente presente nella nostra quotidianità. Spiegherà al pubblico cosa sia un chatbot e quali siano gli aspetti positivi di applicazioni come ChatGPT. In veste di co-fondatore della start-up Small Pixels www.smallpixels.ai/, parlerà inoltre di come si lavora in una realtà aziendale che si fonda sull’uso dell’intelligenza artificiale.