Prisma, le cinque startup selezionate per la terza edizione del programma di accelerazione

Prato, 24 ottobre 2023 - Sono Zerow, Cyber Evolution, Moebeus SB, Astreo e Senstile le cinque startup presentate ieri sera durante l’evento di inaugurazione di Prisma Lab, spazio polifunzionale nel Macrolotto Zero nonché nuova sede della Casa delle Tecnologie emergenti Prisma, progetto del comune di Prato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le startup sono state selezionate con un bando, giunto alla sua terza edizione, realizzato da StartupItalia, partner di CTE Prisma, con il supporto dello startup studio Nana Bianca. "Siamo sempre stati attenti a creare spazi e occasioni per sostenere lo sviluppo di start up in una città come Prato, che è simbolo di creatività, innovazione e imprenditorialità - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni - Siamo orgogliosi di ospitare cinque nuove realtà in un luogo iconico come Prisma Lab e che questo sia potuto accadere grazie alla collaborazione con Nana Bianca e Startup Italia".

"Prisma Lab è un progetto di elevata qualità, sia progettuale che concettuale - dice l’assessore della giunta della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, presente ieri all’iniziativa - è il segno tangibile che l'amministrazione comunale non si è limitata a constatare un problema ma che è riuscita a individuare e realizzare una moderna e innovativa soluzione. Grazie ad un investimento di oltre 8 milioni, di cui 6 finanziati da Regione Toscana, un immobile abbandonato da oggi è un polo attrattivo per aziende e giovani".

"Con Prisma il comune di Prato si è dotato di uno strumento per contribuire a facilitare e rafforzare i processi di innovazione nel distretto tessile-moda - afferma l’assessore all’innovazione del Comune di Prato, Benedetta Squittieri - mettendo insieme le più importanti realtà del mondo della ricerca e dell’innovazione presenti sul territorio. Con StartupItalia in particolare lavoriamo per portare nel distretto le imprese più giovani e innovative. La presenza delle startup, sia quelle accelerate da Nana Bianca, che le nove startup residenti tra Prisma e il nuovo spazio di Prisma Lab, potranno dare servizi e valore al fine di migliorare competitività e sviluppo sostenibile del territorio pratese".

“Nelle tre edizioni di Prisma abbiamo selezionato in tutto 15 startup che, avvalendosi della mentorship qualificata di Nana Bianca e grazie alle azioni previste dal programma, hanno realizzato progetti innovativi prettamente dedicati al distretto pratese tessile e della moda - spiega Salvatore Amato, presidente di StartupItalia - Il merito di Prisma è quello di riuscire ad allineare realtà che viaggiano a velocità diverse: le startup e le aziende leader di un distretto di successo a livello internazionale che hanno l’opportunità di incontrarsi, contaminarsi, sperimentare soluzioni competitive. Tra i risultati concreti, ma cito soli il più recente, c’è il lancio di una particolare collezione di borse ricavate dai campionari della storica azienda di tessuti pregiati Faliero Sarti e realizzate nei laboratori di Fody - startup della seconda wave - dove lavorano persone con disabilità”.

“Prisma in questi anni è diventata un’iniziativa innovativa di successo in Toscana, un modello per altri Comuni - commenta Alessandro Sordi, co-founder e CEO di Nana Bianca - Il progetto prevede tre waves di accelerazione in quattro anni, ci siamo occupati della selezione dei team più promettenti e del percorso di accelerazione di 15 startup. La sfida è quella di aprire opportunità di open innovation per le piccole imprese, dare il via a rapporti da sviluppare passo dopo passo con focus su tecnologie come 5G, IoT, intelligenza artificiale, blockchain”.