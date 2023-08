Prisma cerca cinque start up dell’innovazione

Prisma cerca cinque nuove startup per l’innovare del distretto tessile. Infatti è aperta la terza ’call for action’ per selezionare cinque tra startup, micro, piccole e medie imprese, che lavorino per l’innovazione tecnologica del distretto tessile e moda. Le startup selezionate potranno utilizzare gratuitamente per un anno gli spazi di coworking di Prisma e faranno il loro ingresso nel principale network italiano dell’innovazione grazie al contributo di StartupItalia e Nana Bianca. La call è rivolta a startup innovative che operino con nuovi modelli di business, particolarmente basati su Internet of things, Intelligenza artificiale, blockchain, tecnologia 5G. Startup le cui attività siano in grado di favorire l’innovazione delle imprese del distretto tessile e moda. Scacdenza: 30 settembre 2023.