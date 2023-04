Principato di Monaco, festa per l’anniversario del consolato a Firenze

In attesa che Firenze diventasse Capitale d’Italia, nel 1863 si inaugurava in riva all’Arno il primo Consolato del Principato di Monaco del nostro Paese. Oggi l’anniversario della fondazione sarà festeggiato con una serata di gala a scopo benefico, con la partecipazione del Principe Alberto II di Monaco e la consorte Charlène. L’evento si svolgerà nel Salone de’ Cinquecento a Palazzo Vecchio, con l’organizzazione del Consolato del Principato di Monaco a Firenze e del suo console Alessandro Giusti, in collaborazione col Comune di Firenze. I proventi della serata saranno devoluti alla Fondation Prince Albert II de Monaco e alla Andrea Bocelli Foundation. Durante la cena di gala, che vedrà fra i numerosi ospiti anche la presenza di autorità ed istituzioni italiane e monegasche, nonché della famiglia Bocelli, saranno presentate altre iniziative connesse alle celebrazioni dell’anniversario, la realizzazione di un annullo filatelico ad hoc e la pubblicazione di un opuscolo – scritto dal giornalista Piero Ceccatelli, con contributi di Thomas Blanchy e Alessandro Antonio Giusti – sulla storia della rappresentanza consolare di Monaco in territorio fiorentino, dal 1863 ai giorni d’oggi. Sono 64 pagine, edite da Giunti, ricche di rimandi storici e curiosità, come le citazioni di Monaco da parte di Dante, Datini e Machiavelli, o la luna di miele di Grace e Ranieri nel 1956, o ancora i due santi toscani patroni del principato.

Ad animare la serata, la conduzione dell’attore, regista e autore Renato Raimo, la voce della cantante Ilaria della Bidia e l’esibizione della pianista Vanessa Benelli Mosell. La serata proseguirà poi, per gli ospiti del gala e per i giovani del territorio fiorentino, nella Sala della Musica all’interno della Fondazione Zeffirelli con danze e musica. Fondata dal Principe Alberto II di Monaco nel 2006, la Prince Albert II Foundation è un’organizzazione non-profit globale impegnata a promuovere la Planetary Health per le generazioni presenti e future co-creando iniziative e sostenendo centinaia di progetti in tutto il nostro amato Pianeta.