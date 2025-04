Primo maggio e sicurezza sul lavoro. Montemurlo scelta dai sindacati. Sarà una delle tre piazze nazionali

Il 1 maggio Montemurlo sarà una delle tre piazze italiane dove si celebrerà a livello unitario la Festa del Lavoro. Le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di dedicare il 1 maggio 2025 al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a questo proposito sono stati individuati tre luoghi simbolici dai quali i segretari generali delle Confederazioni sindacali interverranno per il tradizionale comizio del Primo Maggio. Maurizio Landini della Cgil sarà a Roma a Fori Imperiali, Daniela Fumarola della Cisl sarà a Casteldaccia a Palermo, mentre Pierpaolo Bombardieri della Uil terrà il suo discorso conclusivo dalla piazza della Repubblica a Montemurlo di fronte al municipio. Le tre piazze saranno collegate in video ed i partecipanti avranno modo di seguire in diretta gli interventi dei tre segretari generali. Le manifestazioni saranno coperte anche da una diretta Rai che andrà in onda a partire dalle 10 su Rai3. La manifestazione di Montemurlo sarà quella di riferimento per tutta l’Italia del Centro - Nord e per tale motivo sono attese diverse migliaia di persone che parteciperanno al comizio di piazza della Repubblica. "Montemurlo è stata scelta dai sindacati confederali come una delle tre piazze simbolo a livello italiano dalle quali, ancora una volta, lanciare un appello per un lavoro davvero sicuro che promuova la dignità della persona e i suoi diritti e che mai si debba trasformare in pericolo o morte - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Per la nostra comunità è un grande onore poter essere al centro dell’attenzione nazionale in un giorno così importante come la festa dei lavoratori e per questo, in accordo con la famiglia D’Orazio, in questa stessa giornata così carica di significato, alle 14 inaugureremo la strada intitolata a Luana, la giovane operaia morta in una fabbrica di Oste il 3 maggio 2021 e divenuta simbolo di tutte le morti bianche". Per motivi di sicurezza la manifestazione si svolgerà in forma statica in piazza della Repubblica e non ci sarà il corteo. Oltre a Bombardieri della Uil, sul palco di Montemurlo interverranno la segretaria regionale Toscana della Cgil, Gessica Beneforti e la segretaria regionale Cisl, Silvia Russo. "Il 1 maggio sarà un momento importante di riflessione e condivisione sui temi del lavoro invito tutti a partecipare alla manifestazione sindacale delle 10 e all’intitolazione delle 14", aggiunge Calamai.