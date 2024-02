Primavera in danza. Stelle ed effetti speciali sul palco del Politeama. Svelato il cartellone

Con qualche giorno di anticipo, la primavera vien danzando sul palcoscenico del Politeama Pratese. Sboccerà in una serata particolare, quella dell’8 marzo, che si colorerà con giochi di luce ed effetti speciali ispirati al mondo dell’acqua grazie alla compagnia di Anthony Heinl, l’ex ballerino dei Momix. Sarà "Blu infinito" di eVolution dance theater a dare il via alle danze di "Politeama Spring Dance", la rassegna giunta alla seconda edizione nata dalla collaborazione fra Politeama e Florence Dance Festival. Squadra che vince non si cambia, e anche quest’anno il teatro di via Garibaldi ha deciso di affidarsi alla partnership già collaudata con il festival fiorentino diretto da Keith Ferrone e Marga Nativo, già prima ballerina étoile del Teatro Comunale di Firenze. "La continuità nel creare appuntamenti è fondamentale per formare un pubblico sempre più consapevole rispetto ai linguaggi della danza – sottolinea la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi - Pensiamo che il pubblico pratese si meriti una rassegna specifica in cui si esplorano tanti generi: Keith e Marga hanno la sensibilità giusta per richiamare a Prato i più grandi interpreti di questo mondo. Confidiamo nel rapporto con le scuole del territorio per rinsaldare una rete di relazioni con gli allievi e gli insegnanti".

È un grande palcoscenico che sembra fatto su misura per la danza, quello del Politeama, che vuole affiancare alla stagione di prosa principale un’offerta di spettacoli rappresentativa del variegato mondo delle arti coreutiche. E danza sia dall’8 marzo al 17 maggio, declinata in tutte le sue anime ed espressioni, con quattro spettacoli in cartellone. Si va dagli effetti speciali della compagnia fondata dall’ex Momix alla grazia in punta di piedi della stella di "Amici" Anbeta Toromani, da un inedito omaggio a Puccini con "La Bohème" tutta a passo di danza fino alla rivisitazione di un classico come "Bayadére" del Nuovo Balletto di Toscana.

Si apre alla scena internazionale contemporanea lo spettacolo inaugurale "Blu infinito" per trascorrere l’8 marzo fra laser, specchi ed effetti speciali. Uno spettacolo che ha conquistato le più importanti platee internazionali con la sua originale fusione di danza, acrobazia ed effetti visivi: i poliedrici artisti di di eVolution Dance Theater sono danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti in un abbraccio unico fra teatro fisico e danza in un mondo sottomarino da cui tutto prende vita che affascinerà anche i più piccoli. L’8 marzo, non a caso. "Significativo che questa rassegna prenda il via in una ricorrenza carica di riflessioni sulla donna – fa notare l’assessora alle pari opportunità e alla scuola Ilaria Santi - riflessioni che insieme al Politeama facciamo nell’arco di tutto l’anno per i ragazzi delle scuole come in occasione del Giorno della Memoria e nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne". Si prosegue giovedì 21 marzo con tre stelle del panorama della danza nazionale (Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez) che brilleranno in "Preludes. Danze al pianoforte" interpretando le coreografie di Massimo Moricone sui preludi di Chopin, Debussy e Rachmaninov suonati dal vivo al pianoforte da Sofia Vasheruk. L’inizio degli spettacoli è alle 21. Previste tariffe agevolate per gli allievi delle scuole di danza.