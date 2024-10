Prima a teatro. Al Politeama. C’è Arcipelago

Quando i protagonisti di uno spettacolo per bambini diventano gli stessi bambini. Un’esperienza teatrale interattiva, un viaggio metaforico per piccoli marinai in transito fra piccole isole luminose, dove riecheggiano le onde. Capaci di esplorare, ascoltare scoprire o inventare nuovi mondi. È un’emozionante installazione teatrale per bambini da 7 a 12 anni "Arcipelago" a chiudere la rassegna Prima a teatro per le famiglie, in scena domani e domenica alle 17 al Politeama. Prodotto da Teatro Telaio, lo spettacolo vincitore del premio Eolo Award 2023 (la rivista ufficiale del teatro ragazzi italiano), a cura di Angelo Facchetti e Francesca Franzè, trasformerà il palcoscenico del teatro in un arcipelago da esplorare, dove ogni isola promette qualcosa da sperimentare. Il giovane pubblico sarà al centro della scena, accolto in un ambiente ricco di stimoli e spunti, immerso in un grande arcipelago simbolico tutto da scoprire, composto da piccole tendine luminose: uno alla volta, sarà possibile addentrarsi in piccole unità sparse sul palcoscenico-mare, pronte ad accogliere un solo naufrago per volta. Alcune installazioni prevedono un contatto, una manipolazione, un’interazione tattile e multisensoriale, altre invece si limitano alla sola contemplazione. Un viaggio per stimolare i bambini a elaborare alcune emozioni ed esperienze di vita, personale o collettiva. "Ogni bambino, ogni bambina, mossi da alcune parole di magico spessore (ascolta, guarda, senti, racconta) vi si immerge dentro, rispondendo ai diversi stimoli, suggeriti da ogni isola, creando un proprio diario emozionale che poi viene condiviso con tutti", si legge nella motivazione del premio Eolo Award.

Dopo il successo di "Albero" e "Tana", "Arcipelago" chiude in bellezza la rassegna "Prima a teatro" che nel mese di ottobre porta i più piccoli a teatro rinnovando la formula dei posti a sedere direttamente sul palcoscenico. La rassegna s’inserisce nel cartellone "Politeama Educational" sponsorizzato dalla società Signo srl proprietaria dei supermercati Conad di Prato. Biglietti 5 euro per bambini, 10 per adulti. Si acquistano in teatro, Ticketone o punti vendita Boxoffice.