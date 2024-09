Unicoop Firenze, torna l'iniziativa 'Metti la prevenzione nel carrello'

Prato, 16 settembre 2024 - Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Centro, fanno fronte comune per la prevenzione oncologica con un’iniziativa che, dopo la prima tappa alla Coop.fi di Gavinana di Firenze, è continuata questa mattina al Centro Parco Prato e proseguirà in altre province nei prossimi mesi: a partire da oggi, 16 settembre, per una settimana, l’unità mobile dell’Ispro, dotata di mammografo, sosterà nel parcheggio del Centro Parco Prato, di fronte al punto vendita Coop di Prato Pleiadi, per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito a o che comunque hanno diritto a partecipare allo screening.

Come si legge in una nota l’evento che vede la collaborazione con Asl Toscana Centro, si caratterizza con una serie di iniziative che si svolgeranno all’interno del Centro Parco Prato, dedicate alla prevenzione con medici epidemiologi, dermatologi, dietisti e biologi. Inoltre, durante il periodo di permanenza dell’Unità Mobile, sarà possibile partecipare allo screening per l'epatite C rivolto a tutti i cittadini fra i 35 e i 55 anni che non hanno ancora effettuato il test.

L’evento fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici. Nei punti vendita di Unicoop Firenze sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai test dei programmi di screening oncologici e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione oncologica con il supporto dei professionisti dell’Ispro.

Dopo Firenze e Prato, nei prossimi mesi l’iniziativa proseguirà e farà tappa in altri Coop.fi toccando le province di Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena. Gli obiettivi di “Metti la prevenzione nel carrello, Di Di Sì agli screening oncologici” e il calendario delle attività sono stati presentati questa mattina a Prato alla presenza dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, di Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, di Cristina Manetti, capo di gabinetto Regione Toscana, di Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze, di Katia Belvedere, direttore generale di Ispro, di Valerio Mari, direttore generale Asl Toscana Centro e di Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.