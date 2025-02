Presidio San Paolo, guasto al boiler. Stop temporaneo delle attività

Un guasto al boiler dell’acqua. E’ stato questo il problema che ha costretto l’Asl Toscana Centro a chiudere, da ieri, il Presidio distrettuale di San Paolo, nella sede della Pubblica Assistenza, in via dell’Alberaccio. Nella nota dell’azienda sanitaria si legge che "il presidio fistrettuale di San Paolo è temporaneamente chiuso per lavori urgenti a causa di un guasto all’impianto idraulico". Secondo la previsione dell’Asl i lavori dovrebbero concludersi entro venerdì. Da sabato il presidio dovrebbe riaprire e tornare al regolare servizio.

Nel frattempo l’azienda si è mossa per ricollocare i pazienti. Coloro che avevano appuntamento nell’Ambulatorio infermieristico sono stati avvisati, comunica l’Asl, per essere spostati su un altro presidio. I due medici della Continuità assistenziale (la ex Guardia Medica) sono stati invece dirottati temporaneamente nelle sedi della Continuità Assistenziale della Pubblica Assistenza di via San Jacopo 34, a Prato, e nel presidio distrettuale di Montemurlo, in via Milano 13/a. Il presidio di San Paolo dovrebbe tornare operativo con le attività ordinarie sabato 15 febbraio.

Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire, spiega che il problema è stata la "rottura del boiler che scalda acqua". Tanto è vero che anche ieri l’acqua c’era, ma ovviamente fredda. "Ci siamo mossi subito, appena saputo del guasto. E già domani (oggi, ndr) il presidio potrà contare sull’acqua calda. San Paolo è un punto di riferimento sul territorio, è molto frequentato. E per noi è importante muoverci celermente. Siamo abituati a risolvere con concretezza i problemi, perciò abbiamo provveduto in tempi rapidi. Le nostre attività sono dirette alla salute delle persone, non siamo abituati a rimandare".

Ricordiamo che il presidio distrettuale di San Paolo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 e l’accesso è su prenotazione online tramite il sistema Zerocode, con prenotazione telefonica o presso gli sportelli Cup territoriali e le farmacie della zona. Tra le attività settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30-13, c’è il ritiro dei contenitori vuoti, mentre il ritiro dei referti è negli stessi giorni dalle ore 11 alle 12.

m. c.