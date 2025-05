Una Guida alla New York ribelle. In Lazzerini Castro è da scoprire

Al Pecci un’artista per uno scrittore, in Lazzerini un artista per una scrittrice. In questo caso l’appuntamento è per sabato prossimo alle 17 nell’ambito della rassegna Incontri con autori organizzata in collaborazione con la Libreria Gori. La protagonista sarà Tiziana Rinaldo Castro, autrice del libro Guida alla New York ribelle pubblicato da Voland. In dialogo con lei un interlocutore d’eccezione. il visual artist Pietro Costa che lavora tra New York e Napoli ed ha un rapporto speciale con Prato. Il contributo di Pietro Costa all’itinerario della guida sarà il racconto dell’esperienza personale con lo scultore Richard Serra, con cui ha collaborato, e il suo decennale bagaglio di esperienze nella Grande Mela. Tiziana Rinaldi Castro e Costa condurranno tutti i presenti attraverso i ricordi degli anni trascorsi a New York, tra arte, musica, letteratura e politica in un intreccio storico-contemporaneo imperdibile. L’autrice presenterà la città come una creatura bifronte, potente e opulenta, ribelle e iconoclasta. La sua forza propulsiva è sempre la stessa: una tremenda determinazione alla riuscita. Da un’isola all’altra di questo straordinario arcipelago, si incontreranno Frederick Douglass, Harriet Tubman, Giuseppe Garibaldi, Emma Goldman, Sacco e Vanzetti, Lev Trockij, i protagonisti della Harlem Renaissance, il movimento operaio socialista, le voci più dissidenti dell’arte e della letteratura americana e ancora Angela Davis, Malcolm X, le Black Panthers e i protagonisti della rivoluzione musicale del jazz, del rock, dell’afropunk, del rap, dell’hip hop.

Tiziana Rinaldi Castro, scrittrice e docente universitaria, è nata a Sala Consilina in provincia di Salerno nel 1965; vive tra l’Italia e gli Stati Uniti dove dal 1984 insegna Letteratura greca antica alla Montclair State University. Ha pubblicato i romanzi: Come della rosa (Effigie, 2017), Due cose amare e una dolce (Edizioni e/o, 2007), tradotto in francese nel 2024, Il lungo ritorno (Edizioni e/o, 2001), la raccolta di poesie Dai morti (Ripostes, 1992) e racconti brevi in italiano e in inglese in diverse antologie. Collabora con La Repubblica, il Manifesto, Alias e Nuovi Argomenti. L’ingresso all’incontro è libero.